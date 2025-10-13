23.7 C
Brasile, scoppia caso Neymar. Ancelotti non lo convoca: “Deve essere in forma”

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Scoppia il caso Neymar in Brasile. L’attaccante verdeoro, tornato al Santos dopo la parentesi dorata in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Hilal, è stato escluso dai convocati del ct Carlo Ancelotti per le due amichevoli asiatiche contro Corea del Sud, battuta 5-0, e Giappone, in programma domani, martedì 14 ottobre. 

Nonostante l’ex attaccante del Barcellona sia tornato a giocare in patria proprio per conquistarsi un posto nella spedizione verdeoro che parteciperà ai Mondiali 2026, di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, Ancelotti non lo ha ancora convocato da quando è stato nominato ct. Decisioni che, ovviamente, hanno fatto rumore: “Quando è in forma, ha un livello tale per giocare in qualsiasi Nazionale e squadra del pianeta”, ha detto l’ex tecnico, tra le altre, di Milan e Napoli in conferenza stampa. 

Ancelotti non chiude comunque le porte a una possibile convocazione di Neymar per i prossimi Mondiali, a patto di avere una condizione fisica accettabile, con una prima lista che arriverà il prossimo marzo: “I convocati di marzo potrebbero essere praticamente gli stessi che parteciperanno ai Mondiali. Vogliamo vedere come alcuni giocatori si sono integrati, ma l’idea è che il gruppo si stia già delineando”, ha concluso Ancelotti. 

 

