Brasiliano-Cruciani, botta e risposta: “Mi hai usato”, “Mai abbandonato nessuno”

(Adnkronos) – Botta e risposta tra Massimiliano Minnocci, detto ‘il Brasiliano’, e Giuseppe Cruciani, conduttore del programma La Zanzara su Radio24. L’influencer romano, arrestato qualche mese fa con l’accusa di violenze ai danni della fidanzata, ha pubblicato una storia in cui dice che il conduttore de La Zanzara, trasmissione radiofonica in cui è stato più volte ospite, “lo aveva abbandonato nel momento più delicato”. La risposta di Cruciani, pubblicata sempre sul profilo Instagram del conduttore, non si è fatta attendere: “Non ho abbandonato nessuno, perché non ho mai adottato nessuno”. “Buongiorno Giuseppe, questa mattina mi hai fatto chiamare da un tuo collaboratore, ma quando mi servivi dove stavi?”, esordisce il Brasiliano, da poco tornato operativo sul suo profilo Instagram, “Quando al tuo amico Brasiliano gli serviva un supporto di un amico, tu dov’eri? Quando mi serviva una lettera per dire che mi stavi vicino, tu dov’eri Giuseppe? Il suo collaboratore mi ha detto che Giuseppe non ce l’ha con me, e tu chi sei, non poteva chiamare direttamente Giuseppe?”. Minnocci però va oltre e minaccia di raccontare presunte verità scomode: “Per caso Giuseppe hai paura che io dica quello che abbiamo fatto insieme? Vogliamo dire alle persone quello che abbiamo fatto insieme? Hai usufruito della mia casa. Mi hai solo utilizzato come un fantoccio, poi quando non c’era più bisogno mi hai dato un calcio nel sedere e mi hai buttato nell’immondizia. Specchiati e vorgognati”, conclude il Brasiliano. La risposta di Cruciani non si fa attendere: “Mi arriva notizia di un video realizzato dal Brasiliano in cui mi accusa di alcune cose. Io non faccio mai video per rispondere a gente che vuole alimentare il suo profilo e fare hype”, inizia il giornalista, “in questo caso però mi preme dire che non ho abbandonato nessuno, tantomeno il Brasiliano, perché non ho mai adottato qualcuno. L’abbandono quindi non esiste, è un concetto che non mi appartiene”. “Seconda cosa non sono mai stato a casa di Minnocci, non ho mai frequentato niente in casa Minnocci. E questo è ampiamente dimostrabile, anche se non c’è bisogno di dimostrare nulla. Quindi se Minnocci vuole alimentare i suoi profili vada altrove”, conclude Cruciani. “Con il Brasiliano, purtroppo, abbiamo fallito”, dice Cruciani, nella puntata del 5 dicembre, dopo la notizia relativa all’arresto di Minnocci. “Molti si aspettano alcune parole dal sottoscritto, anche se non c’entro nulla, su quello che è accaduto con Massimiliano Minnocci detto il Brasiliano”, le parole di Cruciani, chiamato in causa due mesi e mezzo fa dai post di alcuni utenti su X. “Massimiliano è stato arrestato per aver rotto un braccio a bastonate ad una donna. La prima vittima è la ragazza, non c’è nemmeno bisogno di dirlo. Anzi, l’unica vittima. Noi abbiamo cercato di recuperare Massimiliano in tutti i modi, abbiamo cercato di fargli capire che doveva smetterla con la cocaina. Abbiamo ripetuto in 500mila modi che era necessario smettere. Abbiamo raccontato gli effetti devastanti della cocaina”. “Il Brasiliano ha sempre avuto la propensione a risolvere i litigi in un certo modo, non con le istituzioni. In questi anni ha cercato di reprimere questa tendenza. I social avevano esaltato il suo tentativo di uscire dall’illegalità, La Zanzara ha fatto in parte questa operazione di recupero. Io ci ho creduto veramente e ancora ci credo in parte. Purtroppo, abbiamo fallito. La cocaina e la violenza spesso sono più forti. Paghi quello che deve pagare, non è una vittima. La vittima è quella che ha preso le botte”, la conclusione di Cruciani il 5 dicembre. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)