Bremer, sospiro di sollievo per Spalletti: nessuna lesione, Galatasaray nel mirino

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Sospiro di sollievo per la Juventus e per Gleison Bremer. Dopo l’infortunio accusato contro il Galatasaray, nell’andata dei playoff di Champions League persa rovinosamente dai bianconeri per 5-2, il difensore brasiliano si è sottoposto ad alcuni controlli al JMedical, che non hanno evidenziato alcuna lesione. 

Lo stop, insomma, per Bremer potrebbe essere più breve del previsto dopo la paura di Istanbul. Difficile che possa essere in campo nella prossima giornata di Serie A, in programma sabato prossimo all’Allianz Arena contro il Como, probabile che Spalletti, a meno di ricadute, possa schierarlo nel ritorno dei playoff contro i turchi, in cui alla Juventus serviranno tre gol di scarto per portare la sfida ai supplementari. 

 

Bremer aveva accusato un problema fisico nel corso del primo tempo della sfida di Istanbul contro il Galatasaray. Il difensore brasiliano ha iniziato a sentire un dolore muscolare alla gamba a metà della prima frazione, pochi minuti prima del secondo gol di Koopmeiners, che al 32′ aveva fissato il risultato sul momentaneo 2-1. 

Il giocatore è stato accompagnato fuori dal campo e visitato dallo staff medico, con Gatti richiamato dalla panchina. Bremer però ha fatto sapere di voler stringere i denti ed è rientrato in campo, giocando ancora qualche minuto. Poco dopo però ha alzato bandiera bianca e Spalletti ha effettuato il cambio per evitare guai peggiori. 

 

