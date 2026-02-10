12.6 C
Firenze
martedì 10 Febbraio 2026
Brescia, abusa per anni della figlia minorenne e lei rimane incinta: arrestato

REDAZIONE
(Adnkronos) – Da tempo abusava della figlia minorenne, fino a quando lei ha accusato un malore e ha scoperto di essere incinta. E’ accaduto a Brescia, dove un uomo di nazionalità straniera, residente in provincia, è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della locale procura. 

Le indagini immediatamente avviate dalla polizia hanno consentito di ricostruire un quadro di violenze ed abusi nei confronti della ragazzina, vittima delle attenzioni sessuali del padre sin dalla tenera età. La piccola sarebbe stata inizialmente circuita e poi forzata dal genitore, che l’avrebbe costretta a subire palpeggiamenti delle parti intime e ripetuti rapporti sessuali. Nei giorni scorsi, però, la ragazzina ha accusato un malore, con forti dolori addominali; la madre l’ha accompagnata al pronto soccorso e gli accertamenti sanitari hanno permesso di rilevarne lo stato di gravidanza. 

L’uomo è stato quindi fermato e trasferito in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sono tuttora in corso attività investigative finalizzate a ricostruire nel dettaglio il quadro probatorio, contestuale e familiare nel quale la vicenda si sarebbe verificata.  

