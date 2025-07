Brescia, ultraleggero precipita su raccordo autostradale: due morti

(Adnkronos) – Un ultraleggero è precipitato ad Azzano Mella, Brescia, e ha preso fuoco. Le due persone che viaggiavano a bordo del velivolo sono morte. Al momento non si conoscono le generalità delle vittime. L’incidente è avvenuto sul raccordo Corda Molle, che collega l’autostrada A4 all’A21. Sul luogo dell’impatto sono stati valutati anche due automobilisti in transito, che con i rispettivi veicoli hanno attraversato le fiamme provocate dall’ultraleggero. Si tratta di un 56enne, apparentemente illeso e trasportato in codice verde all’ospedale Poliambulanza di Brescia e di un 59enne. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’auto infermieristica, un’ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)