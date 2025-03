Bricolo (Veronafiere): “LetExpo cresce e diventa sempre più internazionale”

(Adnkronos) – “LetExpo è una manifestazione che cresce ogni anno, un grande lavoro fatto da Alis, l’associazione che raggruppa gli operatori del mondo del trasporto e della logistica sostenibile che ha creduto fortenmente in questa iniziativa. È partita quattro anni fa e devo dire che ogni anno c’è una crescita costante e continua grazie a un grandissimo lavoro di squadra. Quest’anno avremo 500 espositori, un aumento del 20% dell’area espositiva rispetto all’anno scorso e diventa una fiera sempre più internazionale con tantissimi espositori che provengono dall’estero.” Lo ha sottolineato Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, durante la giornata di apertura di LetExpo, la fiera di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, promossa da Alis in collaborazione con Veronafiere. Un appuntamento che giunge alla sua quarta edizione e che rappresenta l’evento nazionale e internazionale di riferimento della filiera, con un focus sulle attuali dinamiche geopolitiche e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. “Ricordo che questo settore è fondamentale per l’economia del nostro Paese – prosegue Bricolo – In Italia vale il 10% del pil, parliamo di una colonna portante dello sviluppo economico del nostro Paese. Un settore che dà occupazione col suo indotto a più di un milione e quattrocento mila addetti quindi di rilevanza anche dal punto di vista sociale. Un settore che vuole crescere perché il mercato richiede di essere sempre più competitivo. Per farlo c’è bisogno di infrastrutture moderne e normative a sostegno del settore. In questo Alis ha fatto qualcosa di incredibile riuscendo a trasformare questa fiera in un grande luogo di confronto dove tutto il mondo istituzionale e imprenditoriale può trovare soluzioni comuni. Per questo dobbiamo ringrazia Guido Grimaldi, presidente di Alis, che ha creduto in questo progetto di visione”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)