Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast

giovedì 29 Gennaio 2026
(Adnkronos) – La quarta stagione di ‘Bridgerton’ accende i riflettori su Benedict tra un ballo, una maschera d’argento e un amore che sfida le regole dell’alta società. La nuova stagione – divisa in due parti, con i primi quattro episodi su Netflix da oggi, 29 gennaio, e i successivi dal 26 febbraio – segue il bohémien secondogenito Benedict Bridgerton (Luke Thompson), che continua a rifiutare l’idea di sistemarsi nonostante le pressioni della madre, Lady Violet (Ruth Gemmell). Tutto cambia al ballo in maschera organizzato dalla matriarca, dove Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto. Con l’aiuto, seppur riluttante, della sorella Eloise (Claudia Jessie), si mette sulle tracce della giovane donna. Ma la verità è ben diversa: la donna dei suoi sogni non appartiene all’alta società, bensì è Sophie Baek (Yerin Ha), una brillante cameriera al servizio della temibile Araminta Gun (Katie Leung). Quando il destino li fa rincontrare, Benedict si ritrova diviso tra l’affetto per la giovane domestica e la fantasia della Dama d’Argento, ignaro che siano la stessa persona. (di Lucrezia Leombruni) 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

