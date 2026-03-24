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Bridgerton, la stagione 5 è ufficiale: in un video i nuovi protagonisti

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(Adnkronos) – È ufficiale. ‘Bridgerton’, la serie Netflix di successo ispirata ai romanzi di Julia Quinn, avrà una quinta stagione. La data di uscita non è ancora nota, ma la piattaforma fa sapere ai “cari lettori” di Lady Whistledown che “una certa contessa troverà di nuovo l’amore” e che “la quinta stagione di Bridgerton è in fase di produzione”. 

Netflix fa riferimento alla nuova protagonista di questa stagione, Francesca Bridgerton. È lei la Contessa di Kilmartin che troverà di nuovo l’amore. Da come si intuisce nelle prime immagini rilasciate dalla piattaforma streaming, il suo nuovo interesse amoroso sarà Michaela Stirling, cugina del defunto marito John. 

Francesca sarà la quinta dei fratelli Bridgerton ad avere una stagione dedicata, dopo quelle che si sono concentrate rispettivamente su Daphne, Anthony, Colin e Benedict. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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