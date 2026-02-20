13 C
Briga, primi regali per la figlia? Due maglie della Lazio

(Adnkronos) –
Briga si prepara a crescere sua figlia come una vera laziale. Il cantante, grande tifoso della Lazio, è in attesa della nascita della sua primogenita con la moglie Arianna Montefiori, e mentre il giorno si avvicina, lui mette in moto tutti i preparativi necessari. “Me so’ portato avanti”, ha scritto sui propri canali social ufficiali condividendo una foto che lo ritrae con in mano due completi da gioco della squadra biancoceleste, prima e seconda maglia. 

Dopotutto le ‘intenzioni’ di Briga erano chiare fin da subito: “Ho già comprato due magliette della Lazio, sarà se non la prima la seconda foto che farà”, aveva rivelato in un’intervista all’Adnkronos.  

“Mi piacerebbe che mia figlia crescesse lontano dalla tecnologia, da telefoni e ipad, perché ha rovinato a livello sociale i rapporti, vorrei sviluppare la sua creatività, cercando di stimolarla con giochi interattivi e farla crescere nello sport”, aveva raccontato. Magari sulle tribune dello stadio Olimpico. 

 

spettacoli

© Riproduzione riservata

