Brigitte Bardot dimessa dopo l’intervento: “Sto bene”

(Adnkronos) – “Sto bene, rispettate la mia privacy”. Brigitte Bardot è tornata a casa. L’icona del cinema francese, 91 anni, è stata dimessa dall’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, dopo un breve ricovero per un intervento chirurgico minore. Lo ha reso noto il suo ufficio in un comunicato trasmesso all’Afp, rassicurando sulle sue condizioni di salute.

La diva, che vive nella sua storica residenza di La Madrague a Saint-Tropez, si sta ora riposando e ha chiesto il rispetto della sua privacy: “Non risponderà ad alcuna sollecitazione”, si legge nella nota. Bardot ha comunque voluto ringraziare “tutti coloro che si sono preoccupati per la sua salute” e ha espresso gratitudine all’équipe medica che l’ha assistita durante il ricovero.

Nei giorni scorsi, sulla stampa locale della Provenza, erano circolate voci insistenti su un possibile aggravamento delle sue condizioni, alimentando preoccupazioni tra fan e media. L’intervento, però,”si è svolto in modo particolarmente soddisfacente”, precisa il comunicato.

Attrice simbolo degli anni ’50 e ’60 con film cult come ‘E Dio creò la donna’ (conosciuto anche con il titolo ‘Piace a troppi’) e ‘Il disprezzo’, Bardot si è ritirata dal cinema nel 1973 per dedicarsi alla causa animalista, diventando una figura di riferimento per la protezione degli animali. Oggi vive in una sorta di isolamento volontario tra le sue due proprietà, La Madrague e La Garrigue, immersa nella natura e circondata dai suoi animali. In una recente intervista a BfmTv, aveva dichiarato: “Vivo come una contadina, senza cellulare né computer, in mezzo a pecore, maiali, cani, gatti, un asino e una piccola pony”. La leggenda del cinema francese, da sempre schiva rispetto alla vita pubblica, continua così a difendere la propria riservatezza anche davanti all’attenzione mediatica legata alla sua salute.

