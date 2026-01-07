4.4 C
Firenze
mercoledì 7 Gennaio 2026
Brigitte Bardot, il marito: “BB morta per un tumore”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Il giorno dell’ultimo saluto a Brigitte Bardot è anche quello delle rivelazioni sul suo ultimo periodo di vita. Il marito Bernard d’Ormale ha raccontato a ‘Paris Match’ la sofferenza dell’attrice francese negli ultimi mesi, segnati dalla malattia che l’ha portata via il 28 dicembre scorso, all’età di 91 anni. 

“Brigitte soffriva di un cancro”, ha spiegato d’Ormale. “Ha resistito molto bene alle due operazioni, ma voleva assolutamente tornare a La Madrague. Negli ultimi tempi, il dolore alla schiena la debilitava e rendeva complicata ogni sua riabilitazione”. Nonostante la sofferenza, l’icona francese ha affrontato la malattia con la sua forza e la sua determinazione. “La mattina del 28 dicembre, sul suo volto si è impressa una pienezza e una tranquillità straordinarie. Era bellissima, come ai tempi della giovinezza”, ha ricordato il marito. 

Oggi, Saint-Tropez accoglie fan e personalità del mondo dello spettacolo per rendere omaggio alla diva nella chiesa di Notre-Dame de l’Assomption, alle ore 11, in una cerimonia voluta semplice e in gran parte privata. Bernard d’Ormale ha sottolineato che questo era il desiderio della moglie: “Voleva un funerale senza fronzoli. E anche se tutto intorno a lei era complicato, questo era ciò che desiderava”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

