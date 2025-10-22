16.2 C
Brigitte Bardot: “Qualche idiota diffonde notizia della mia morte, sto bene”

(Adnkronos) – “Non so quale idiota abbia diffuso questa falsa notizia sulla mia scomparsa stasera, ma sappi che sto bene e non ho alcuna intenzione di andarmene”. Lo scrive su X Brigitte Bardot. 

© Riproduzione riservata

