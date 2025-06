Brignone: “Milano Cortina? Ci proverò”. Panzeri: “Non ci sarà nuova operazione”

(Adnkronos) – “Milano Cortina 2026? La mia salute viene prima. Mi piacerebbe dire ai miei tifosi che ci sarò sicuramente, ma il problema è che non lo so. Ci proverò, questo è il mio obiettivo, sto lavorando tanto tutti i giorni anche per quello”. Federica Brignone ha parlato così, in una conferenza stampa organizzata al J-Medical di Torino, del suo percorso di recupero verso le Olimpiadi Invernali del prossimo anno. “Sono fiduciosa e positiva – ha aggiunto l’azzurra – ma vorrei ricordare che si tratta prima di tutto della mia salute e della vita futura, non di fare una gara di sci che è sicuramente importante, ma un po’ meno. Questa è la mia prima motivazione, poi tornare sugli sci è un’altra grandissima motivazione che mi aiuta a fare qualcosa in più tutti i giorni anche perché il tempo stringe”. Come spiegato dal dottor Panzeri, responsabile medico della Fisi, può esserci ottimismo: “Il legamento crociato non ci dà preoccupazione, oggi possiamo escludere un ulteriore intervento. Ci sono anche altri legamenti interessati che abbiamo suturato, ma non opereremo”. —milano-cortina-2026/protagonistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)