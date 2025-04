Brignone, paura ai campionati di gigante: cade e viene portata via in elicottero

(Adnkronos) –

Paura per Federica Brignone. La sciatrice azzurra, fresca vincitrice della Coppa del Mondo, è caduta durante i campionati italiani di gigante ed è stata portata via in elicottero. Durante la seconda manche della gara, Brignone ha urtato contro una porta ed è rovinosamente caduta. Federica è stata trasportata in elicottero nel più vicino ospedale, a Cavalese, per gli accertamenti del caso. La campionessa azzurra sembra accusare forti dolori a una gamba. Possibile un interessamento del ginocchio, anche se la speranza è che si tratti soltanto di una botta e di tanto spavento. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)