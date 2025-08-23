28.5 C
Brignone, un’estate di allenamenti: “Lavoro per tornare in pista”

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Federica Brignone punta Milano Cortina 2026. La sciatrice azzurra, reduce da un grave infortunio al ginocchio, sta recuperando e si sta allenando per tornare in pista in vista delle prossime Olimpiadi invernali. Brignone, che ha vinto l’ultima Coppa del Mondo di sci poco prima dell’infortunio e della conseguente operazione, ha condiviso sul suo profilo social un video in cui mostra la sua estate, fatta di allenamenti e fatica per recuperare la forma. “La mia estate finora 5/7”, ha scritto la sciatrice italiana condividendo le immagini in palestra sul suo profilo Instagram, “è stato doloroso, una grande battaglia ed è ancora lunga per tornare a essere un’atleta di nuovo, ma sto lavorando duro per tornare. Sono grata per le persone che mi sono intorno, che mi stanno aiutando molto!”, è stato il messaggio condiviso con i suoi follower.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

