6.6 C
Firenze
lunedì 5 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Brignone ‘vede’ Milano Cortina 2026: primo allenamento con le compagne di squadra

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Federica Brignone adesso fa sul serio e mette nel mirino le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, al via il prossimo 6 febbraio. La fuoriclasse azzurra dello sci alpino sta continuando il suo percorso di recupero dopo il brutto infortunio al ginocchio, per arrivare al meglio ai Giochi, e oggi è tornata ad allenarsi per la prima volta con le compagne di squadra in Val di Fassa. A farlo sapere è il Coni, che sui propri account social ha postato le foto di una Federica sorridente, accompagnate da una didascalia che dice tutto: “Abbiate Fede! Nove mesi dopo l’infortunio, Brignone torna ad allenarsi in gruppo in Val di Fassa. In quel sorriso c’è già tutto! Bentornata Tigre”.  

Brignone ha già chiarito che sta facendo di tutto per arrivare alle Olimpiadi italiane da protagonista e non da comparsa. Il 6 febbraio, giorno della cerimonia di apertura, sarà portabandiera a Cortina insieme ad Amos Mosaner (i portabandiera a Milano saranno invece
Federico Pellegrino
e Arianna Fontana).  

milano-cortina-2026/protagonisti

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
6.6 ° C
7.3 °
4.9 °
66 %
2.2kmh
100 %
Lun
5 °
Mar
4 °
Mer
5 °
Gio
5 °
Ven
4 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (811)ultimora (747)Eurofocus (26)demografica (21)sport (18)Eugenio Giani (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati