Brignone verso il trionfo in Coppa del Mondo: orario e dove vedere le finali in tv

(Adnkronos) –

Federica Brignone avanza a grandi passi verso la Coppa del Mondo, che potrebbe conquistare già oggi, sabato 22 marzo. La fuoriclasse azzurra arriva alle finali di Sun Valley per bissare il successo del 2020 in classifica generale, ma anche per scolpire nella storia un’impresa mai vista. Federica è a un passo dal trionfo in generale, ma potrebbe portare a casa addirittura tutte e tre le coppe di specialità, visto che è in vetta alle classifiche di discesa e SuperG, mentre in gigante è seconda, a 20 punti da Alice Robinson. Ecco il programma delle finali di Coppa del Mondo di sci a Sun Valley (Stati Uniti), che potrebbero consegnare a Federica Brignone la sfera (o meglio, le sfere) di cristallo. 22 marzo: discesa (ore 19:30) 23 marzo: SuperG (ore 18) 25 marzo: gigante (prima manche ore 16:30, seconda manche ore 19) Ma dove sarà possibile vedere le finali di Coppa del Mondo a Sun Valley? Tutte le gare saranno visibili in diretta sui canali di Eurosport, disponibili anche su Sky e su Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW Tv. Le finali di Coppa del Mondo saranno trasmesse anche in chiaro dalla Rai e in streaming su RaiPlay. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)