Brindisi, non si fermano all’alt: carabiniere morto in seguito a sparatoria

(Adnkronos) – Un carabiniere è morto in seguito ad una sparatoria avvenuta oggi, giovedì 12 giugno, dopo un inseguimento a Francavilla Fontana, nel in provincia di Brindisi. I fatti, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sono accaduti alle 7 di questa mattina lungo la strada che conduce a Grottaglie, in prossimità della zona industriale. La dinamica è ancora da verificare. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)