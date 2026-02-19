11.9 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Bruce Springsteen annuncia il tour: “Tempi bui, valori Usa sotto attacco”

(Adnkronos) –
Bruce Springsteen e la E Street Band tornano in tour. Con un video-messaggio diffuso sui suoi canali social, il Boss ha annunciato il ‘Land of Hope and Dreams American Tour’, una serie di 20 concerti che attraverseranno gli Stati Uniti nella primavera del 2026. Nel video, Springsteen non nasconde la sua preoccupazione per l’attuale situazione politica americana e lancia un appello ai suoi fan, definendo il tour un atto di “celebrazione e difesa” dei valori democratici. “Stiamo vivendo tempi bui, inquietanti e pericolosi, ma non disperate. La cavalleria sta arrivando”, dichiara Springsteen nel video. 

“Scuoteremo la vostra città – prosegue ancora – per celebrare e difendere l’America, la democrazia americana, la libertà americana, la nostra Costituzione americana e il nostro sacro sogno americano, tutti valori che sono sotto attacco da parte del nostro aspirante re e del suo governo canaglia a Washington, DC Tutti, a prescindere dalle vostre posizioni o dal vostro credo, sono i benvenuti. Perciò, venite e unitevi alla repubblica libera e unita della E Street Nation per una primavera americana di rock e ribellione”. 

Il tour prenderà il via il 31 marzo dal Target Center di Minneapolis e si concluderà con un grande evento all’aperto il 27 maggio al Nationals Park di Washington, DC In totale, il tour prevede 20 tappe, di cui 19 in arene coperte. Le date del tour: 31 marzo (Minneapolis, Mn), 3 aprile (Portland, Or); 7 aprile (Inglewood, Ca); 9 aprile (Inglewood, Ca); 13 aprile (San Francisco, Ca); 16 aprile (Phoenix, Az); 20 aprile (Newark, Nj); 23 aprile (Sunrise, Fl); 26 aprile (Austin, Tx); 29 aprile (Chicago, Il); 2 maggio (Atlanta, Ga); 5 maggio (Belmont Park, Ny); 8 maggio (Filadelfia, Pennsylvania); 11 maggio (New York, Ny); 14 maggio (Brooklyn, Ny); 16 maggio (New York, Ny); 19 maggio (Pittsburgh, Pa); 22 maggio (Cleveland, Ohio); 24 maggio (Boston, Ma); 27 maggio (Washington, Dc). Le informazioni sulla vendita dei biglietti sono disponibili sul sito ufficiale: BruceSpringsteen.net/Tour. 

