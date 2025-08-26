Bruce Willis, la moglie rivela: “Il cervello lo sta abbandonando”

(Adnkronos) –

Non migliorano le condizioni di salute di Bruce Willis. L'ultimo aggiornamento sull'attore americano, 70 anni e affetto da demenza, arriva oggi, martedì 26 agosto, direttamente dalla moglie, Heming Willis: "Bruce è ancora molto attivo. È in ottima salute in generale, sapete", ha detto la donna in uno speciale dedicato di ABC News, "È solo il suo cervello che lo sta abbandonando". Nel 2023 era stata proprio la famiglia di Bruce Willis a rendere nota la diagnosi di demenza frontotemporale che aveva colpito l'attore. Si tratta di un tipo di demenza che colpisce la personalità e può causare cambiamenti comportamentali: "Il linguaggio sta cambiando e abbiamo imparato ad adattarci", ha raccontato la moglie, "abbiamo un modo di comunicare con lui, che è semplicemente… diverso". La famiglia, comunque, nonostante la malattia riconosce ancora il loro Bruce: "Quella che ha ora rimane comunque la sua risata, giusto? Ha una risata così sincera. E a volte vedo quello scintillio nei suoi occhi, o quel sorrisetto, e mi sento trasportata oltre", ha raccontato, "è difficile da vedere, perché quei momenti arrivano in fretta, poi passano. È dura. Ma sono grata. Sono grata che mio marito sia ancora qui".