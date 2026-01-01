7.4 C
Firenze
sabato 3 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Brucia chiesa in centro ad Amsterdam, crolla il campanile

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – In fiamme la chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam. Secondo quanto riferiscono i media olandesi il campanile è crollato completamente a causa di un incendio che si è sviluppato dopo la mezzanotte di ieri. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme. A causa dell’incidente, le cui cause non sono ancora state chiarite, è stato dichiarata un’emergenza regionale e diverse decine di abitazioni sono state evacuate. Tutte le strade circostanti sono state chiuse. I servizi di emergenza sono ancora sul posto e stanno tentando di spegnere l’incendio utilizzando l’acqua dell’adiacente Vondelpark. I vigili del fuoco non possono entrare nell’edificio a causa del rischio di crollo. 

 

I video che circolano sui social media mostrano le fiamme spettacolari che avvolgono la guglia. La chiesa, vecchia di 154 anni, “non può essere salvata” e “l’intera chiesa potrebbe crollare”, ha affermato un portavoce della Regione di sicurezza di Amsterdam-Amstelland. Alle 2,30 del mattino, l’incendio non si placava ed è stato diramato un avviso nazionale per avvisare la popolazione locale della presenza di fumo intenso. “È un edificio storico molto grande. C’è molto legno e il vento permette al fuoco di propagarsi facilmente e ampiamente”, ha detto il portavoce all’agenzia di notizie olandese Anp. “È un inizio d’anno terribilmente brutto e drammatico”.  

 

“Si tratta di un incendio molto intenso e terribile in questa chiesa monumentale”, ha dichiarato il sindaco di Amsterdam Femke Halsema. “La nostra prima preoccupazione e priorità ora è il benessere e le case dei residenti più prossimi”. La chiesa, situata nel centro della città, vicino a Leidseplein, il quartiere della vita notturna più famoso d’Olanda, risale al 1872. Si trova a pochi passi dal famoso Rijksmuseum e dal Museo Van Gogh. 

 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
7.4 ° C
8.8 °
6.8 °
70 %
1.5kmh
20 %
Sab
11 °
Dom
10 °
Lun
5 °
Mar
3 °
Mer
1 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (818)ultimora (750)Eurofocus (26)sport (23)demografica (20)Eugenio Giani (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati