venerdì 21 Novembre 2025
Brutta caduta in allenamento per Lara Gut. A rischio le Olimpiadi di Milano Cortina

(Adnkronos) – “La campionessa svizzera Lara Gut-Behrami è caduta giovedì durante l’allenamento di Super-G a Copper Mountain, in Colorado. Le prime valutazioni sul posto indicano una possibile lesione al ginocchio sinistro”. Lo rende noto Swiss-Ski. “La campionessa olimpica di Super-G tornerà in Svizzera il prima possibile per esami medici approfonditi. Non sarà possibile rilasciare dichiarazioni sull’entità dell’infortunio fino al completamento di tali accertamenti. Ulteriori informazioni saranno comunicate non appena sarà disponibile una diagnosi”. La bruttissima caduta potrebbe far saltare alla fuoriclasse svizzera i Giochi di Milano Cortina, al via il 6 febbraio 2026. 

milano-cortina-2026/protagonisti

