Bucarest, Cobolli centra la seconda finale Atp in carriera: affronterà Baez

(Adnkronos) – E due. Flavio Cobolli torna in una finale Atp e lo fa nel torneo 250 di Bucarest. Il tennista romano, numero 3 del seeding in Romania, si è imposto nettamente in semifinale sul bosniaco Damir Dzumhur, numero 65 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-0. Per l’azzurro sarà la seconda volta all’ultimo atto di un torneo Atp, dopo la finale centrata nel Mubadala Citi DC Open di Washington nel 2024. Cobolli se la vedrà ora con l’argentino Sebastian Baez, numero uno del seeding, che ha eliminato con un doppio 6-2 l’ungherese Marton Fucsovics. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)