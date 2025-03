Bucci: “Ho piantato il basilico in Minnesota, sa di menta”

(Adnkronos) – “Oggi ho letto sul giornale che qualcuno diceva ‘facciamo il basilico negli Stati Uniti’. No, mi raccomando. Il basilico si fa a Pra’, nel nostro territorio. Il basilico lo facciamo noi punto e basta. Anche perché io ho provato a piantare il basilico in Minnesota e viene che sa di menta. Sapete che il basilico tende ad andare verso il gusto della menta. Bisogna fermarlo prima con la foglia piccola ma non ci siamo riusciti, pur avendolo fatto. Quindi consiglio di farlo qui a Pra’”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine di un convegno sull’andamento dell’economia ligure. Parlando dei dazi Usa, Bucci ha osservato: “Penso che la politica dei dazi è più un discorso di aspettative che non reale. Tutt’ora mi sembra che ne siano stati applicati pochissimi, quasi nulla. Vedremo poi quelli che saranno veramente applicati. La politica dei dazi non è mai una cosa positiva né per chi la fa né per chi la subisce. Anche per gli Usa non è una cosa positiva. È invece una cosa da mettere sul tavolo in fase di negoziazione ed è quello che sta succedendo in questo momento. Quindi non sono per nulla preoccupato. Penso che continueranno a bere il nostro vino e a mangiare la nostra pasta”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)