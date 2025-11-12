15.3 C
Bufera contro la tiktoker Camilla: finge una disabilità per saltare la fila

(Adnkronos) –
È finita nella bufera per essersi vantata di aver usato un pass disabilità per saltare la fila al parco divertimenti. Lei è Camilla De Pandis, tiktoker da 1,5 milioni di follower sulla piattaforma, ha 20 anni ed è di Milano. Ha realizzato un video vlog mentre si trovava negli Stati Uniti per una vacanza tra amici. Più precisamente, Camilla ha trascorso circa due settimane a Miami con un giorno di trasferta a Orlando, in Florida.  

Lì, la ragazza è entrata nel parco Universal Studios procurandosi un pass per disabilità falso per saltare la fila delle attrazioni. Nel filmato, Camilla si mostrava divertita e compiaciuta del ‘trucco’ definendolo un gesto di furbizia. Il contenuto, tuttavia, ha scatenato una pioggia di critiche e indignazione sui social, che l’hanno accusata di aver mancato di rispetto alle persone con disabilità.  

Travolta dalle polemiche, la tiktoker è intervenuta con un commento social per chiedere scusa ammettendo l’errore: “Abbiamo sbagliato a fare il pass per saltare la fila e lo ammetto, mi dispiace. Non abbiamo preso in giro i bambini con disabilità, è stato un gesto immatura preso dal momento e sono dispiaciuta di questo”. Le parti incriminate del video sono state rimosse per evitare di “normalizzare una cosa sbagliata”.  

“Sono la prima che ha avuto a che fare nella sua vita con persone di diverse disabilità, non era in alcun modo un voler prendere in giro nessuno, era tutto legato al saltare la fila non assolutamente a mancare di rispetto a nessuno”, ha aggiunto Camilla.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

