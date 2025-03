Bulgaria, gaffe totale: minuto di silenzio per ex attaccante. Ma è vivo

(Adnkronos) – Clamoroso in Bulgaria. Durante l’ultima giornata di campionato, l’Arda Kardzhali, prima del fischio d’inizio della partita contro il Levski Sofia, ha voluto dedicare un minuto di silenzio a Petko Ganchev, ex attaccante bulgaro e vera e propria leggenda del club, con cui ha segnato 120 gol, in occasione della sua morte. Il fatto però è che Ganchev, in realtà, è ancora vivo e la gaffe ha fatto immediatamente il giro del web, diventando virale. A commentare il clamoroso errore è stato lo stesso Ganchev, 79 anni, che ha raccontato come abbia appreso della ‘notizia’ direttamente dalla moglie: “Sono entrato nel cortile di casa mia e c’era mia moglie in lacrime”, ha detto ai media bulgari, “mi ha gridato: ‘Petko, Petko, hanno annunciato in televisione che sei morto, ti stanno dedicando il minuto di silenzio’”. Immediate le scuse dell’Arda Kardzhali: “La dirigenza del PFC Arda desidera esprimere le sue più sentite scuse all’ex giocatore dell’Arda Petko Ganchev e ai suoi familiari dopo che il club ha ricevuto informazioni errate sulla sua morte”, hanno scritto sul proprio profilo Facebook, “auguriamo a Petko Ganchev molti altri anni di buona salute e di godere dei successi della nostra squadra”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)