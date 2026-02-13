14.9 C
Firenze
venerdì 13 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bullismo, Caponetti (Onbd): “Operativi 365 giorni l’anno”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Con l’incontro di oggi vogliamo fare chiarezza rispetto all’operatività dell’Osservatorio, attivo 365 giorni all’anno. Questo evento ha un significato particolarmente importante per noi perché nei giorni scorsi, il 7 febbraio, si è tenuta la Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Essendo attivi tutti i giorni, non potevamo mancare nella settimana che ha segnato questa data e in quella successiva, per dare un segnale importante”. A dirlo Elisa Caponetti, presidente Comitato Scientifico Onbd – Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile, in occasione dell’evento ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma. 

“L’Osservatorio sta andando in una direzione concreta e operativa. Operiamo, infatti, su più livelli: su un piano di sensibilizzazione, di prevenzione, ma anche di intervento e presa in carico del disagio giovanile e dei fenomeni legati al bullismo e al cyberbullismo. Abbiamo, pertanto, molti progetti attivi, che coinvolgono i più giovani, gli adolescenti e anche le loro famiglie – spiega – ma anche le scuole, perché sono un punto di riferimento importante”.  

“Ci sono, poi, anche interventi di presa in carico, perché la prevenzione impiegherà tempo prima di dare risultati concreti e noi vogliamo agire anche prendendo in carico chi vive queste criticità, come il disagio giovanile, situazioni di bullismo, cyberbullismo e violenza. L’Osservatorio c’è, con una risposta più completa possibile – sottolinea Caponetti – Inoltre, ci interfacciamo anche con il mondo della politica. Oggi, infatti, ci troviamo al Senato perché vogliamo arrivare ad un’ulteriore modifica di un disegno di legge, per dare una risposta più ampia possibile. Crediamo che indipendentemente dalla fascia d’età, sia fondamentale avere una corretta educazione ai social e al mondo digitale, perché è importante la regolamentazione, ma è importante ancor di più l’uso consapevole che viene fatto di questo mondo e la patente digitale va a rispondere proprio a questa esigenza”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.9 ° C
15.5 °
13.7 °
62 %
0.9kmh
40 %
Ven
15 °
Sab
11 °
Dom
15 °
Lun
13 °
Mar
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1445)ultimora (1272)sport (68)Eurofocus (57)demografica (48)carabinieri (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati