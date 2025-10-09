Bullismo, Gelmini: “Sport fondamento nella prevenzione del disagio”

(Adnkronos) – ”Lo sport è un fondamento nella prevenzione del disagio”. Lo ha detto la senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini intervenendo agli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione, in corso al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos, a Roma. Gelmini ha sottolineato che ”il disagio nasce nella solitudine”. ”Lo sport è importante perché innanzitutto è prevenzione al disagio: lo sport si pratica con altre persone, ha in sé una socialità e un confronto con gli altri ed è sano perché previene tutte le diverse forme di disagio che stiamo iniziando a conoscere”.

