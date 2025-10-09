24 C
Firenze
giovedì 9 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bullismo, Martino: “Polizia si evolve tra tecnologie e ricerca disagio sul territorio”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La Polizia di Stato cerca di interpretare quotidianamente il messaggio della tecnologia attraverso anche i social, attraverso le app. YouPol è un’applicazione che si può installare sui telefonini con la quale, in maniera anonima, i ragazzi possono segnalare fenomeni di bullismo o lo spaccio di stupefacente o qualsiasi altro problema. L’app dà la posizione geolocalizzata e non risponde un chatbot, ma un operatore. Uno strumento importante. La Polizia di Stato non fa solo azioni di repressione sul territorio, ma anche attività di educazione alle nuove generazioni. Tant’è che dedichiamo molte risorse alla formazione dei giovani nelle scuole, con campagne appropriate. Quindi ci sono centinaia di poliziotti che il mattino mettono una divisa non per salire su una volante, ma per andare a parlare all’interno della scuola”. Così Marco Martino, direttore del Servizio Centrale Anticrimine Polizia di Stato intervenendo agli ‘Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione’ sul bullismo, in corso al Palazzo dell’Informazione Adnkronos, a Roma.  

Martino, che inizialmente ha portato i saluti del Capo della Polizia, aggiunge: “Non solo YouPol, la Polizia di Stato si sta evolvendo ma ha bisogno ancora del supporto anche delle associazioni del terzo settore. Abbiamo stretto una serie di protocolli con associazioni perché siamo consapevoli che dobbiamo andare a individuare il disagio dove questo più facilmente entra in contatto con la società civile, per offrire il supporto dovuto”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24 ° C
25.1 °
22.4 °
46 %
1.5kmh
0 %
Gio
22 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
26 °
Lun
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1138)ultimora (828)tec (60)Lav (48)sal (46)vid (45)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati