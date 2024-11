Bullismo, Massaccesi: “I campioni sono l’elemento che unisce i giovani alla passione, sono esempi da seguire”

(Adnkronos) – “I veri protagonisti di questo progetto, frutto di tanta passione e tanto amore, sono venti campioni del mondo e campioni olimpici, di tutti i gruppi sportivi militari. I campioni sono l’elemento che unisce i giovani alla passione, sono quelli che hanno fatto un percorso vincente, che hanno affrontato se stessi e sono riusciti a battere l’avversario più forte che è il proprio io. Hanno conosciuto la paura, l’emozione, lo stress e hanno cominciato a dominarlo per poter scendere poi sui campi gara e riuscire a battere gli avversari”. Queste le parole di Luca Massaccesi, presidente Osservatorio Bullismo alla presentazione di ‘Campioni di Vita’, il progetto contro bullismo e disagio giovanile nelle scuole, iniziativa frutto della collaborazione tra Gestione Cittadella e l’Osservatorio Bullismo, presso l’I.T.I.S. Galilei di Roma. “I campioni sono di coloro che hanno fatto un percorso vincente, sono esempi da seguire. Attraverso loro, logicamente con un Comitato Scientifico, psicologi, avvocati, ecc., abbiamo creato un percorso di dieci lezioni che i ragazzi possono seguire online, come si fa all’università, solo che lo fanno alle scuole medie, alle superiori e alla quinta elementare. Sono dieci lezioni fatte dai campioni dello sport e vengono trattati temi come il bullismo, il cyberbullismo, il revenge porn, i disturbi alimentari. Parliamo del disagio dei nostri ragazzi però raccontato dai campioni dello sport”, aggiunge Massaccesi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)