Bullismo, Paganella: “Torniamo ad occuparci dei nostri ragazzi”

(Adnkronos) – “Quando il Senato e noi politici ci apriamo all’ascolto della società civile” il risultato è sempre “una bella iniziativa”. Sono emersi “tanti begli esempi di tenacia, di vita quotidiana, di persone che tentano di migliorare la società e di risolvere i problemi, soprattutto dei più piccoli. La prima cosa che dobbiamo fare è tornare a occuparci dei nostri ragazzi”. E’ quanto affermato dal senatore Andrea Paganella, promotore dell’evento ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, svoltosi presso il Senato della Repubblica a Roma. 

Il senatore Paganella, poi, conclude parlando del progetto Patente Digitale 4.0, un progetto educativo innovativo rivolto agli studenti, sviluppato per fornire una vera e propria abilitazione digitale, certificata dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, definendolo “un’iniziativa positiva”. 

