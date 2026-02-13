14.9 C
Bullismo, Pieretti (Roma Capitale): “Pensiamo prima di parlare, parola più potente di arma”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “In questo periodo stiamo parlando molto con i ragazzi e devo dire che c’è una risposta che ci sta dando una morale: prima di parlare dobbiamo pensare, perché una parola molto spesso è molto più potente di un’arma”. Con queste dichiarazioni, Alessia Pieretti, campionessa del Mondo di Pentathlon & Delegata Città Metropolitana Roma Capitale, in occasione dell’evento ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma. 

“I ragazzi devono esserne consapevoli e, soprattutto, devono capire se lo fanno volendo volutamente fare del male oppure se agiscono in modo inconsapevole, perché imitano quel determinato contesto – spiega Pieretti – Di conseguenza, è necessario fermarli, farli riflettere e far capire loro che la parola è un’arma”.  

“La parola è una compagna di viaggio e di vita che ci deve far crescere e ci permette peraltro di ampliare le nostre conoscenze e di metterci vicino persone che quotidianamente ci aiutano a capire come superare i momenti difficili, le sconfitte e le difficoltà, perché la vita è questa”, conclude.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

