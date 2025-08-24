24.9 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Bundesliga, imbarazzo in tv dopo la partita: i giocatori scambiano maglia, la giornalista li confonde

(Adnkronos) – Imbarazzante episodio in Germania, dopo la sfida di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Werder Brema, vinta per 4-1 dai padroni di casa. Al termine della partita, tanti giocatori delle due squadre si sono scambiati la maglia. Come accade spesso in campo. Stavolta, il capitano del Werder Marco Friedl ha però indossato quella degli avversari e nella classica intervista post-partita è stato scambiato per un giocatore del Francoforte in diretta nazionale. Cos’è successo? La giornalista ha chiesto a Friedl un commento alla bella vittoria, ma il difensore austriaco, visibilmente a disagio, ha spiegato all’inviata di essersi confusa: “Sono un giocatore del Werder”. A quel punto la giornalista ha chiesto scusa, dicendo di aver avuto difficoltà a causa della maglia indossata, e ha dato anche la mano al difensore. Friedl ha accennato un sorriso e l’intervista è ricominciata. Stavolta con la domanda giusta.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

