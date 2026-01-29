9.2 C
Buonfiglio (Coni): “Numeri del Rapporto Sport 2025 vanno applicati a nostre realtà, Coni pronto a fare ‘gol’ insieme”

REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Tutti questi numeri servono a noi per avere contezza di quello che siamo e per pianificare e progettare il nostro futuro, dando delle priorità. I numeri non si possono discutere ma dobbiamo essere capaci di applicarli alle nostre realtà”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, alla presentazione del Rapporto Sport 2025 di Icsc e Sport e Salute al Foro Italico. “Quest’anno, forse per la prima volta, ci si rende conto che la squadra si è arricchita di un giocatore. Anche noi come Coni cercheremo di contribuire con la pianificazione del nostro lavoro e le nostre competenze, la passione l’entusiasmo e la voglia di raggiungere il successo. Abbiamo l’obbligo, il dovere e il piacere di essere un componente ancora più presente in squadra, facciamo gol insieme”, ha aggiunto Buonfiglio.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

