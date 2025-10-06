15 C
Firenze
lunedì 6 Ottobre 2025
Buonfiglio: "Saranno quattro i portabandiera per Milano Cortina 2026"

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Quando arriverà la decisione sui portabandiera? Non è semplice individuarli. Vi confermo che ho convenuto con la presidente del Cio Kirsty Coventry che saranno due i portabandiera a Milano e due a Cortina, sempre una donna e un uomo. Per i nomi manca ancora tanto tempo, desidero prima condividerlo con i presidenti federali, con la giunta e dopo lo comunicheremo alla stampa”. Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha parlato così ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “Le Olimpiadi diffuse sono una una sfida, ma è difficile immaginare che ci siano altre soluzioni. Concentrare tutto in un’unica sede ormai è molto complicato, sia economicamente che logisticamente”. 

Buonfiglio ha poi parlato della delicata situazione di Israele: “Il mio pensiero personale va per la pace e per il rispetto. Quello che sta avvenendo è il fallimento delle diplomazie internazionali. Ripeto, il Coni rispetta le decisioni degli organismi deputati a decidere. Non ho parlato di questo tema con la presidente Coventry nell’ultimo incontro a Losanna. Ho ribadito che saremo perfettamente pronti per le Olimpiadi invernali. Il presidente della fondazione Milano Cortina Malagò ha svolto un ruolo eccezionale, il governo ha investito qualche miliardo per realizzare tutte le opere. Saremo pronti e sarà un successo per l’Italia”. 

Buonfiglio ha parlato anche della decisione del Comitato paralimpico internazionale, che ha revocato la sospensione di Russia e Bielorussia: “Mi ha stupito, perché una decisione dovrebbe essere condivisa con il Cio. Olimpiadi e Paralimpiadi viaggiano nello stesso senso. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, sto dicendo che le modalità di comportamento meriterebbero più rispetto di condivisione. Siamo tutti per far sì che lo sport resti fuori dalla politica, però stiamo vedendo quello che avviene a Gaza, non siamo di ferro. Rispettiamo le regole, il Coni fa parte del Cio e degli organismi internazionali e spetta a loro decidere. A me farebbe piacere che lo sport rimanesse sempre fuori dalle decisioni della politica”. 

