25.3 C
Firenze
sabato 9 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Burnley-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dopo la tournée in Turchia, la Lazio torna in campo in amichevole. Il club biancoceleste sfida oggi, sabato 9 agosto, il Burnley, neopromossa in Premier League, al Turf Moor Stadium di Burnley per il penultimo test della propria preparazione estiva. Nelle ultime due uscite la squadra di Sarri, tornato sulla panchina biancoceleste dopo le dimissioni di un anno e mezzo fa, ha raccolto una sconfitta per 1-0 contro il Fenerbahce di Mourinho e un pareggio per 2-2 con il Galatasaray campione di Turchia.  La sfida tra Burnley e Lazio è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle 16 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 
Burnley (4-2-3-1): Weiss; Walker, Esteve, Ekdal, Hartmn; Laurent, Veevers; Bruun Larsen, Mejbri, Anthony; Edwards. All. Parker 
Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Cancellieri, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri  Burnley-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.3 ° C
26.2 °
24.9 °
59 %
0.5kmh
0 %
Sab
36 °
Dom
40 °
Lun
38 °
Mar
40 °
Mer
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (16)carabinieri (14)incidente (13)vigili del fuoco (12)Pisa Sporting Club (11)Partito Democratico (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati