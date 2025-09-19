22.4 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Caccia russi su Estonia, Trump: “Non mi piace, può essere grosso guaio”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Potrebbe essere un grosso guaio”. Donald Trump non nasconde la sua preoccupazione per le news che arrivano dall’Europa e in particolare dall’Estonia. Mig-31 russi hanno invaso lo spazio aereo del paese baltico, i 3 caccia sono stati intercettati da F-35 italiani entrati in azione nell’ambito del meccanismo Nato. “Non mi piace quando succede” una cosa del genere, dice il presidente americano facendo riferimento alla situazione creata dall’azione dei jet russi. “Potrebbe essere un grosso guaio”, dice nello Studio Ovale, rinviando ulteriori considerazioni in attesa di un briefing completo sulla situazione. Dopo l’invasione di droni nello spazio aereo della Polonia, Trump aveva espresso la speranza che lo sconfinamento fosse il prodotto di un errore. “La guerra in Ucraina non sarebbe mai cominciata se fossi stato io il presidente”, dice Trump ripetendo una frase proposta ad ogni apparizione pubblica. “Noi ora non stiamo spendendo soldi, la Nato compra le nostre armi, paga per missili e tank. Paga per qualsiasi cosa e ci fa quello che vuole, suppongo mandi tutto in Ucraina”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

