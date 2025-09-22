18.9 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Caccia russo sorvola il Mar Baltico, decollano i jet tedeschi

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Due jet Eurofighter tedeschi sono stati fatti decollare ieri per intercettare un aereo militare russo sopra il Mar Baltico. E’ successo mentre l’Estonia ha dichiarato che avrebbe convocato una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che aerei di Mosca hanno violato il suo spazio aereo.  Secondo l’aeronautica militare di Berlino, l’aereo da ricognizione di Mosca Il-20M aveva disattivato i transponder e ignorato le richieste di contatto. Gli Eurofighter sono decollati dalla base aerea di Rostock-Laage per intercettare l’aereo mentre volava nello spazio aereo internazionale. Proprio ieri il presidente americano Donald Trump aveva detto di essere pronto a difendere Polonia e Stati Baltici nell’eventualità di un’intensificazione delle ostilità da parte della Russia, che ha recentemente invaso lo spazio aereo di Varsavia e Tallinn. “Sì, lo farei. Lo farei”, ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti sulla questione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

