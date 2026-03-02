“Caccia Usa precipitano in Kuwait”, il giallo degli aerei caduti

(Adnkronos) – “Diversi caccia degli Stati Uniti sono precipitati, gli equipaggi sono salvi”. Un ‘mistero’ accompagna l’operazione Furia Epica avviata dagli Stati Uniti contro l’Iran. Il ministero della Difesa del Kuwait rende noto che alcuni velivoli americani sono precipitati, senza specificare se siano stati colpiti da Teheran. La comunicazione ufficiale arriva dopo la diffusione di un video che mostra un aereo, probabilmente un F-15 secondo la Cnn, che perde quota e si schianta al suolo. Il pilota, come evidenzia il filmato, fa in tempo ad abbandonare l’apparecchio e a salvarsi lanciandosi con il paracadute.

“Le autorità competenti hanno immediatamente le operazioni per la ricerca e il soccorso”, specifica il portavoce del ministero della Difesa, il colonnello Said Al-Atwan. Gli equipaggi coinvolti negli episodi, secondo quanto reso noto dalle autorità kuwaitiane, sono stati trasferiti in ospedale per ricevere le cure del caso. Il Kuwiat è “in diretto contatto con gli Stati Uniti”. Un video, in particolare, farebbe riferimento ad un incidente avvenuto nell’area di una base degli Stati Uniti, la US Ali Al Salem. Gli Usa hanno dispiegato una massiccia flotta aerea nella regione con F-18, F-16, F-22, F-35, A-10 e droni MQ-9. A questi assett si aggiungono aerei da rifornimento e sistemi anti-drone.

