7.4 C
Firenze
sabato 31 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cacciatori uccisi nel bosco, oggi l’autopsia sui tre cadaveri

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sarà eseguita questa mattina all’ospedale Papardo di Messina l’autopsia sui corpi dei tre cacciatori trovati senza vita nei boschi di Montagnareale, a Messina. Le vittime sono Antonio Gatani, 82 anni di Patti, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni, entrambi originari di San Pier Niceto, colpiti con colpi di arma da fuoco mentre andavano a caccia. Sui cadaveri oggi saranno fatte delle tac, prima che i medici procedano al prelievo di tessuti e di sangue. 

L’indagine della Procura di Patti è concentrata soprattutto sui segnali dei cellulari che all’ora dei delitti si trovavano agganciati alla cella telefonica che copre la zona. Sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. “Prima di sbilanciarci su autore e movente degli omicidi aspettiamo i primi esiti autopsia e degli esami balistici, anche se già ci siamo fatti un’idea. Oggi ci sarà il conferimento incarico al medico legale Giovanni Andò.e al professore Alessio Asmundo. Fondamentale sarà la partecipazione del Ris di Messina, impegnati in questi giorni nei rilievi scientifici per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico episodio. A seguire ci saranno gli esami balistici”, ha spiegato il Procuratore capo di patti Angelo Vittorio Cavallo che coordina l’indagine. 

  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.4 ° C
7.8 °
6.5 °
77 %
0.5kmh
75 %
Sab
9 °
Dom
10 °
Lun
11 °
Mar
10 °
Mer
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1484)ultimora (1320)sport (68)Eurofocus (56)demografica (40)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati