Cade dal muro del Pantheon, morto turista giapponese

(Adnkronos) – Un turista giapponese è morto ieri sera dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. E’ successo intorno alle 21.50. La vittima, un uomo di circa 70 anni, è caduto da un’altezza di circa 7 metri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco che per entrare hanno forzato il cancello d’ingresso all’esterno del Pantheon trovando l’uomo ormai già morto. Presenti anche le forze dell’ordine e la polizia di Roma Capitale. 

