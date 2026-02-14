11.7 C
Firenze
sabato 14 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cade la campionessa, cade lo skiman, poi la Svezia rimonta ed è argento alle Olimpiadi. Cos’è successo nella staffetta sci di fondo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sfuma l’oro per la Svezia nella staffetta 4×7,5 km di sci di fondo femminile. Le svedesi, nettamente favorite alla vigilia della gara, sono state penalizzate nella seconda frazione per due incidenti della campionessa del mondo Ebba Andersson, punta di diamante della sua nazionale e già doppio argento a Milano Cortina. Andersson è caduta quando era leader della gara e poi, rialzatasi, ha rotto uno sci dopo aver rimontato fino alla seconda posizione.
 

Una gara surreale, che ha visto anche la rovinosa caduta dello skiman svedese, chiusa poi con una medaglia d’argento per la nazionale, dietro alla Norvegia, grazie al grandioso sprint della bicampionessa olimpica olimpica Frida Karlsson. Finlandia sul terzo gradino del podio 

 

milano-cortina-2026/eventi

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.7 ° C
12.3 °
10.7 °
73 %
3.6kmh
75 %
Sab
12 °
Dom
15 °
Lun
10 °
Mar
14 °
Mer
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1424)ultimora (1252)sport (69)Eurofocus (55)demografica (48)carabinieri (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati