14.4 C
Firenze
mercoledì 25 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cade mentre è in smart working, riconosciuto come infortunio sul lavoro

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una dipendente di 60 anni dell’università di Padova si è vista riconoscere dall’Inail un infortunio sul lavoro patito mentre era in smart working durante il periodo Covid. La donna l’8 aprile 2022 era inciampata, fratturandosi la caviglia, mentre lavorava da casa, collegata con l’ufficio da remoto. La donna era poi stata ricoverata e operata alla caviglia e aveva dovuto sottoporsi anche a un lungo periodo di riabilitazione.  

Queste le tappe della vicenda: l’Inail prima lo riconosce come un infortunio sul lavoro ma poi cambia idea, costringendo la donna a ricorrere alle coperture dell’Inps e a pagarsi ogni prestazione medica e senza vedersi risarcire il danno.  

Successivamente l’Inail lo riconosce come infortunio sul lavoro con un’invalidità del 9%, ma non le riconosce il rimborso di tutte le spese sostenute. Si va in causa e il giudice del lavoro del Tribunale di Padova l’8 maggio scorso condanna l’Inail a pagare anche tutte le spese, quelle mediche e quelle legali. 

La notizia è stata diffusa dal sindacato Fgu Gilda Unipd a cui la donna si era rivolta. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.4 ° C
15.5 °
12.1 °
66 %
1.3kmh
0 %
Mer
14 °
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1447)ultimora (1273)sport (85)Eurofocus (52)demografica (37)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati