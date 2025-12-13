9.2 C
Firenze
sabato 13 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cagliari, 91enne muore travolto sulle strisce

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un anziano di 91 anni ha perso la vita nel Cagliaritano, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto vicino al cimitero di Monserrato a Cagliari. Alla guida dell’auto c’era un ventenne. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano, mentre il giovane è stato accompagnato in stato di choc all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.  

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.2 ° C
10.9 °
7.6 °
66 %
1kmh
0 %
Sab
8 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
12 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1431)ultimora (1310)sport (61)Eurofocus (30)demografica (30)attualità (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati