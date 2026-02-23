10.6 C
Firenze
lunedì 23 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cagliari, bimbo di 4 anni muore soffocato da un boccone

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tragedia nel Cagliaritano: un bambino di 4 anni è morto soffocato da un boccone. Il piccolo stava cenando assieme ai genitori nella loro casa di Sestu, alle porte del capoluogo sardo, quando ha avuto problemi con un boccone. I genitori, seguendo i consigli al telefono degli operatori del 118, hanno provato le manovre di disostruzione.  

Quando è arrivata l’ambulanza il piccolo era in arresto cardiaco e i tentativi di rianimazione sono andati avanti per più di mezz’ora. Per il bambino non c’è stato niente da fare. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.6 ° C
12.1 °
9.8 °
68 %
0.5kmh
75 %
Lun
12 °
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1332)ultimora (1165)sport (79)Eurofocus (48)demografica (40)vigili del fuoco (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati