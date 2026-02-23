Cagliari, bimbo di 4 anni muore soffocato da un boccone

(Adnkronos) – Tragedia nel Cagliaritano: un bambino di 4 anni è morto soffocato da un boccone. Il piccolo stava cenando assieme ai genitori nella loro casa di Sestu, alle porte del capoluogo sardo, quando ha avuto problemi con un boccone. I genitori, seguendo i consigli al telefono degli operatori del 118, hanno provato le manovre di disostruzione.

Quando è arrivata l’ambulanza il piccolo era in arresto cardiaco e i tentativi di rianimazione sono andati avanti per più di mezz’ora. Per il bambino non c’è stato niente da fare.

