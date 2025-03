Cagliari, donna trovata morta in mare: si cerca il fidanzato

(Adnkronos) – Sono riprese a Cagliari le ricerche dell’uomo scomparso assieme alla 28enne trovata morta in mare ieri mattina. Il 32enne Paolo Durzu è il fidanzato di Manola Mascia. La coppia era stata vista ieri mattina mentre passeggiava sui costoni di Cala Fighera. In tarda mattinata un’escursionista ha notato il cadavere della donna in mare. In serata era stato trovato sugli scogli il borsello coi documenti del fidanzato. Le ricerche sono state interrotte di notte e sono riprese stamattina, complicate dal forte scirocco con una mareggiata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)