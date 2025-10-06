15 C
Calabria, al seggio in abito nuziale nel giorno del sì: la foto diventa virale

(Adnkronos) – “Anche oggi San Gregorio d’Ippona dimostra grande senso civico e rispetto della democrazia. I nostri giovani sposi hanno esercitato il diritto al voto appena dopo aver pronunciato il sì! Buon voto a tutti’. È quanto scrive, in un post sui social, Pasquale Farfaglia, sindaco di San Gregorio d’Ippona, nel Vibonese. A corredo del post, la foto di due giovani in abito nuziale, immortalati insieme al primo cittadino al seggio elettorale: la coppia di novelli sposi non ha rinunciato a recarsi alle urne anche nel giorno del matrimonio, una volta conclusa la cerimonia. La foto è diventata virale sui social in breve tempo, suscitando ammirazione da parte di concittadini e utenti. 

cronaca

