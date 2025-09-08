28.5 C
Calabria, Lucano incandidabile ed escluso da liste Avs: “Presentato ricorso”

(Adnkronos) –
Mimmo Lucano, al momento, non potrà presentarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria. A decidere di depennare dalle liste di Avs l’europarlamentare e sindaco di Riace le commissioni elettorale dei Tribunali di Reggio Calabria e Costanza, che lo hanno dichiarato incandidabile. A pesare la legge Severino, quindi la condanna a 18 mesi per falso nel processo ‘Xenia’. 
I legali di Lucano hanno presentato ricorso alle Corti d’appello di Reggio Calabria e Catanzaro chiedendone il reinserimento nella lista.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

