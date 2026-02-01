6.5 C
Firenze
domenica 1 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Calciomercato, Icardi alla Juventus? La risposta di Chiellini ‘spiazza’ i tifosi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Mauro Icardi alla Juventus? A ‘smontare’ la suggestione delle ultime ore di calciomercato ha pensato Giorgio Chiellini. Il Director of Football Strategy della Juventus ha parlato così delle mosse bianconere ai microfoni di Dazn, prima della partita di oggi, domenica 1 febbraio, contro il Parma: “Vlahovic non tornerà prestissimo, ha avuto un infortunio importante. Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister che aveva parlato di lui, ma non c’è stato niente di più e mi sento di escludere”. Parole nette, che hanno spento subito (forse per una precisa strategia) il sogno di mercato dei tifosi bianconeri. “Ci sono altri nomi, se ci riusciamo bene altrimenti abbiamo altri giocatori a disposizione. Mateta l’abbiamo valutato, poi abbiamo deciso di non procedere per i costi, grande rispetto comunque per un giocatore importante. Kolo Muani è del Tottenham, questa la realtà”. 

Chiellini ha anche commentato i colpi chiusi: “Boga? Cercavamo un ragazzo che potesse far rifiatare Yildiz, è stata un’occasione, conosce bene la Serie A e può fare anche la differenza a partita in corso. Aspettiamo un paio di settimane per farlo tornare in forma, siamo convinti che possa darci una mano. Holm è un terzino affidabile. C’è stata questa opportunità, è una risorsa in più”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
6.5 ° C
7.3 °
4.9 °
73 %
1kmh
0 %
Dom
6 °
Lun
11 °
Mar
10 °
Mer
8 °
Gio
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1508)ultimora (1345)sport (67)Eurofocus (57)demografica (39)carabinieri (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati