lunedì 12 Gennaio 2026
Calciomercato, intrigo Raspadori: l’attaccante diviso tra ritorno al Napoli e nuova avventura alla Roma

Giacomo Raspadori è l’uomo più discusso del calciomercato in Italia. Ad oggi, lunedì 12 gennaio, l’attaccante dell’Atletico Madrid non ha ancora deciso la prossima mossa per il suo futuro. Il classe 2000 è uno degli obiettivi di mercato della Roma. Anzi, anche qualcosa in più. I giallorossi hanno già un accordo di massima con il club madrileno (prestito a 2 milioni e diritto di riscatto fissato a poco più di 18 milioni), hanno offerto al giocatore un contratto da 4 milioni e gli hanno garantito continuità. Tradotto: se dovesse accettare, il riscatto verrà esercitato in estate.  

Nelle ultime ore, per Raspadori si è fatto avanti il Napoli. Il club azzurro, alle prese con l’infortunio di Neres, cerca una punta duttile da consegnare a Conte per la seconda parte di stagione ed ecco dunque il ritorno di fiamma: l’attaccante ha lasciato il Napoli in estate per una nuova esperienza, ma con gli azzurri ha vinto due scudetti ed è entrato nella storia della società. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se decidesse lasciare l’Atletico il Napoli gli ha già fatto sapere che sarebbe pronto a riprenderlo. 

Il Napoli è però alle prese con il ‘problema’ del mercato a saldo zero e per chiudere operazioni di questo tipo dovrebbe prima effettuare una cessione importante. Sul piede di partenza ci sono Lorenzo Lucca e Noa Lang. Anche per questo, Raspadori ‘temporeggia’.  

